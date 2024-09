Un Si Grand Soleil spoiler : le mea-culpa d’Evan, Alex revoit Céline (épisode du 30 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1479 du 30 septembre 2024 – Le retour à la réalité s’annonce compliqué pour Evan dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, si Evan est libre et que Janet lui annonce qu’il peut sortir de l’hôpital, il est toujours profondément choqué. Janet lui explique qu’il va devoir suivre une thérapie pour faire face à tout ça.











Et de son côté, Chloé n’arrive pas à lui pardonner de l’avoir trompée en allant sur une application de rencontres. Elle ne sait pas comment va se passer son retour à la maison, Cécile lui conseille de crever l’abcès. Et quand Evan retrouve Chloé et Robin, il leur présente ses excuses pour ce qu’il leur a fait vivre ces dernières semaines. Evan fait son mea-culpa, il pleure et dit à sa femme qu’il est désolé…

Pendant ce temps là, Céline est bouleversée après sa confrontation avec Sylvain Perret, le tueur en série qui s’en prenait à ses conquêtes. Elle retrouve Alex et lui confie qu’elle se sent coupable de ce qui est arrivé aux 2 victimes décédées et à Evan… Alex lui assure que ce n’est pas de sa faute. Il se confie ensuite à Davia, qui pense qu’il lui faudra du temps mais que Céline reviendra peut être vers lui.

