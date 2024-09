C dans l’air du 25 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 25 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 25 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Un suspect a été arrêté suite au meurtre de Philippine, une étudiante de 19 ans retrouvée morte samedi dans le bois de Boulogne, après avoir disparu la veille en quittant la faculté de Paris-Dauphine. L’enquête, aidée par la vidéosurveillance, a conduit à l’arrestation d’un homme en Suisse mardi. Âgé de 22 ans et de nationalité marocaine, il avait déjà été condamné pour viol lorsqu’il était mineur et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Le profil et le parcours du suspect ont rapidement fait réagir la classe politique, intensifiant les tensions entre le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, partisan d’un durcissement des peines, et le garde des Sceaux, Didier Migaud, qui a rappelé que la justice est indépendante et que l’exécution des peines n’a jamais été aussi élevée.



Ce bras de fer entre le ministre de l’Intérieur, situé à droite de l’échiquier politique, et Didier Migaud, unique représentant de l’ancien Parti socialiste au gouvernement, se déroule sous l’œil attentif du Premier ministre, Michel Barnier, qui se tient pour l’instant à l’écart des tensions. Déjà confronté à une autre controverse, il a dû recadrer Antoine Armand, ministre de l’Économie, après que ce dernier a déclaré que le Rassemblement National (RN) ne faisait pas partie de « l’arc républicain ». Marine Le Pen a alors invité le Premier ministre à rappeler à ses ministres la philosophie du gouvernement, soulignant que certains semblaient ne pas la comprendre. Suite à cet échange, Armand a dû se rétracter, un épisode que François Hollande a qualifié de preuve que le gouvernement de Michel Barnier est influencé par Marine Le Pen, affirmant que c’est elle qui fixe les règles.

Cette situation a également provoqué des remous au sein de l’ancienne majorité, avec des personnalités comme Sacha Houlié, qui a rompu avec le groupe macroniste à l’Assemblée, dénonçant une collaboration croissante avec le RN. D’autres députés, comme Denis Masséglia, ont exprimé leur mécontentement sur X (anciennement Twitter), accusant le gouvernement de céder aux pressions du RN.

En revanche, du côté du Rassemblement National, cette rétractation gouvernementale est vue comme une réaction normale. Kevin Mauvieux, député RN, s’est félicité de la rapidité avec laquelle Michel Barnier a réagi, affirmant que le gouvernement est sous la surveillance du RN et des électeurs français. Il a averti que si des actions « malheureuses » suivaient ces propos, le RN n’hésiterait pas à déposer une motion de censure.

L’avenir du gouvernement Barnier est incertain, alors que la session parlementaire s’ouvre le 1er octobre avec une motion de censure promise par le NFP. Par ailleurs, Marine Le Pen semble vouloir tirer profit de la position actuelle de son parti pour obtenir des victoires, même symboliques. En parallèle, la gauche est secouée par la mise en examen de la députée LFI Sophia Chikirou dans l’affaire des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 25 septembre 2024 à 17h40 sur France 5.