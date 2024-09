Un Si Grand Soleil spoiler : Manu identifie le tueur en série ! (épisode du 18 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1471 du 18 septembre 2024 – Manu va finalement réussir à identifier le tueur en série qui séquestre Evan dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ».











Dans quelques jours, alors que Céline était à l’étranger au moment des enlèvements et que ce n’est pas son adn qui a été retrouvé sur la première scène de crime, elle est innocentée même si Becker reste convaincu q’elle est peut être complice.

Et Manu a une piste plus que sérieuse concernant la vengeance de la mort de Léo, l’étudiant qui s’est noyé il y a 23 ans lors d’une fête où Evan et les deux autres victimes du tueur étaient présents. En effet, Manu a appris qu’à l’époque, le frère de Léo, Raphaël, ne croyait pas à un accident.

L’un des flics sur l’affaire à l’époque explique à Manu que Léo était victime de harcèlement et Raphaël était convaincu que sa mort était lié à ce qu’il avait subi. Et il se trouve que Manu découvre que Raphaël était dans la Légion en Guyane jusqu’à son départ il y a 6 mois, quand les meurtres ont débuté…



