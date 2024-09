C dans l’air du 13 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 13 septembre 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 13 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Barnier, condamné à l’austérité ?

Alors que Michel Barnier s’engage à former un gouvernement d’ici la semaine prochaine, certains ministres semblent impatients de quitter leurs fonctions. C’est le cas de Bruno Le Maire, qui a prononcé ce jeudi un « discours de remerciements », bien avant la passation de pouvoir avec son successeur au ministère de l’Économie. Pour l’occasion, 5 000 personnes ont été invitées à Bercy : agents du ministère, parlementaires, élus locaux, anciens collaborateurs, chefs d’entreprise, représentants de fédérations professionnelles, réunis dans la cour du ministère pour assister à cet adieu.



Bruno Le Maire, en poste depuis sept ans, a profité de ce moment pour partager ses recommandations avec son futur remplaçant, notamment l’importance pour la France de ne pas « revenir en arrière », en particulier concernant le rétablissement des finances publiques. Il a insisté sur la nécessité de viser un déficit inférieur à 3 % du PIB d’ici 2027, tout en proposant des économies de 30 milliards dès 2025 et 100 milliards d’ici 2028, sans recourir à de nouveaux impôts.

Ces conseils, et cette mise en scène grandiose, ont suscité de vives critiques de l’opposition, en pleine crise budgétaire. Le Maire est accusé d’avoir laissé les finances publiques dans un état préoccupant, avec un déficit prévu de 5,6 % du PIB en 2024, loin de l’objectif de 3 %, et une dette qui atteint 3 160 milliards d’euros, soit près de 112 % du PIB. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui estiment qu’il n’est pas bien placé pour donner des leçons de rigueur budgétaire, des critiques venant autant de la gauche que du Rassemblement National.

Bruno Le Maire justifie cependant cette situation en invoquant la crise du Covid-19 et le fameux « quoi qu’il en coûte », qui a permis de protéger le pouvoir d’achat des Français et d’éviter des licenciements massifs. Il se félicite d’avoir « sauvé l’économie française », en soulignant que la croissance cumulée de la France sur ces dernières années dépasse celle du Royaume-Uni, de l’Italie ou encore de l’Allemagne.

Cependant, des signes d’inquiétude émergent. Le nombre de fermetures ou de menaces de fermeture d’usines a augmenté depuis avril, surpassant les nouvelles ouvertures. De plus, au premier semestre 2024, les défauts d’entreprises ont bondi de 18 % par rapport à la même période en 2023, mettant en péril plus de 102 500 emplois.

Dans ce contexte, plusieurs questions se posent : quel est réellement l’état de l’économie française ? Michel Barnier devra-t-il adopter une politique d’austérité ? Qui reprendra les rênes de Bercy ? Pourquoi la France connaît-elle une hausse des faillites d’entreprises ? Et enfin, que contient le plan de Mario Draghi, estimé à 800 milliards d’euros par an, visant à relancer la compétitivité européenne ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 13 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.