Une actrice de « Ici tout commence » débarque dans « Un si grand soleil » (VIDÉO)

Un nouveau personnage va faire prochainement son arrivée dans « Un si grand soleil ». Et c’est une ancienne actrice de la série de TF1 « Ici tout commence » qui incarnera ce nouveau personnage !











Claire Morin, qui a incarné Gabrielle Massa dans « Ici tout commence » (la compagne de Landiras), a débuté hier le tournage de « Un si grand soleil ». On n’a pas plus de détails sur son personnage, à part qu’elle sera liée à la ferme de Ludo et Elodie.

C’est l’actrice qui a elle-même annoncé la bonne nouvelle sur son compte du réseau social Instagram.

VIDÉO Claire Morin rejoint le casting de « Un si grand soleil »