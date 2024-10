13h15 le samedi du 19 octobre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 19 octobre 2024 : le sommaire aujourd'hui













« 13h15 le samedi » du 19 octobre 2024 : le sommaire

Plus d’un an après sa disparition, le corps de Lina a été retrouvé à plus de 500 kilomètres de l’endroit où elle s’était volatilisée. L’émission « 13h15 le samedi » revient sur les étapes clés de l’enquête qui ont permis de suivre une piste menant à un suspect.

Le mercredi 16 octobre 2024, son corps sans vie a été découvert dans une zone boisée près de Nevers, dans la Nièvre, mettant fin à tout espoir de la retrouver vivante après sa disparition en Alsace plus d’un an auparavant.



Cette enquête longue et minutieuse a mobilisé les experts de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ainsi que la Section de recherches de Strasbourg. Ils ont fini par retrouver le corps de Lina, dont le téléphone avait cessé de fonctionner peu de temps après sa disparition.

Un élément clé de l’enquête réside dans les traces ADN et la géolocalisation d’un véhicule. Le 23 septembre 2023, vers 11h, Lina quitte son domicile à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin, pour rejoindre son petit ami en train. Elle disparaît sur le chemin menant à la gare, située à 3 kilomètres de chez elle, sans laisser de trace.

En juillet 2024, des analyses d’ADN retrouvées dans un véhicule ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à Samuel Gonin, un suspect. Malheureusement, celui-ci s’est suicidé avant d’être arrêté. L’analyse de la géolocalisation de son véhicule a conduit à la découverte du corps de Lina. L’émission « 13h15 le samedi » raconte cette enquête complexe et éprouvante.