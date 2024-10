13h15 le samedi du 26 octobre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 26 octobre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Le mystère du crabe aux pinces bleues ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 26 octobre 2024 : le sommaire

Depuis plusieurs années, le crabe bleu envahit la Méditerranée, perturbant des écosystèmes fragiles et frappant durement des pêcheurs désemparés face à cette espèce invasive qui détruit tout sur son passage.

Les eaux tranquilles de la Méditerranée sont-elles menacées ? Certaines lagunes françaises subissent la prolifération rapide de ce crustacé originaire d’Amérique du Nord. Déjà bien implanté en Tunisie, le crabe bleu se répand aussi dans les étangs français.



Les femelles de cette espèce peuvent pondre jusqu’à 2 millions d’œufs par ponte, avec deux à trois cycles par an, rendant son expansion difficile à contrôler. Cette surpopulation perturbe non seulement les écosystèmes où il s’installe, mais affecte aussi les pêcheurs : les puissantes pinces du crabe bleu peuvent déchirer même les filets les plus résistants.

Surnommé le « crabe Attila » en raison de sa capacité destructrice, il ravage algues, poissons, mollusques… et les équipements des pêcheurs. Cette prolifération menace directement les lagunes et pousse certains pêcheurs traditionnels au bord du renoncement.

L’équipe de « 13h15 le samedi » s’est rendue à Canet (Pyrénées-Orientales), Leucate (Aude) et Biguglia (Haute-Corse), où le crabe bleu a été observé pour la première fois en 2014. Scientifiques, autorités et restaurateurs s’efforcent d’élaborer des solutions d’urgence pour préserver ces écosystèmes et soutenir les pêcheurs face à cette menace pour la biodiversité.