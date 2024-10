« 3 chambres, 1 fantôme, 2 salles de bain » : votre téléfilm ce 9 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« 3 chambres, 1 fantôme, 2 salles de bain » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 9 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « 3 chambres, 1 fantôme, 2 salles de bain ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« 3 chambres, 1 fantôme, 2 salles de bain » : l’histoire, le casting

Faye McArthy et Lydia Harper, autrefois inséparables et reconnues comme de talentueuses pâtissières, voient leur amitié brisée lorsque Lydia, soutenue financièrement par son père, inaugure sa propre pâtisserie sans inclure Faye dans le projet. Se sentant trahie, Faye coupe les ponts avec Lydia, et leur relation se détériore. Dix ans plus tard, chacune à la tête de sa propre boutique, elles entretiennent une rivalité féroce, qui culmine chaque année lors de la finale du célèbre concours de tarte à la citrouille, un événement phare dans la ville. Cette année, cependant, un accident à la cheville empêche Faye de participer, la contraignant à laisser sa fille Casey, jeune diplômée en commerce et gestionnaire de la pâtisserie familiale, la représenter. De son côté, Lydia passe le flambeau à son fils Sam, un cuisinier expérimenté. Tandis que leurs mères espèrent que la rivalité se perpétue à travers leurs enfants, Casey et Sam peinent à s’affronter. Sam rêve d’ouvrir son propre restaurant et Casey doit apprendre les bases de la cuisine pour la compétition. Plutôt que de se faire la guerre, ils choisissent de s’entraider…



Publicité





Avec : Julie Gonzalo (Casey McArthy), Eric Aragon (Sam Harper), Michele Scarabelli (Faye McArthy), Peter Graham-Gaudreau (Reggie McArthy), Jennifer-Juniper Angeli (Lydia Harper)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre pour l’ennemi ».

« Coup de foudre pour l’ennemi » : l’histoire et le casting

Faye McArthy et Lydia Harper, talentueuses pâtissières, étaient autrefois les meilleures amies. Leur relation s’effondre lorsque Lydia, avec le soutien financier de son père, ouvre sa propre pâtisserie sans inclure Faye, qui se sent trahie. Elles se séparent alors en mauvais termes. Dix ans plus tard, elles dirigent chacune leur boutique et entretiennent une rivalité acharnée, se retrouvant chaque année en finale du prestigieux concours de tarte à la citrouille, un événement incontournable pour la ville. Cette année, cependant, Faye se blesse à la cheville et ne peut concourir. Elle confie donc la tâche à sa fille Casey, diplômée en gestion et responsable de la pâtisserie familiale. De son côté, Lydia transmet la responsabilité à son fils Sam, un chef expérimenté, espérant que la rivalité se poursuivra avec la nouvelle génération. Mais Sam, qui rêve d’ouvrir son propre restaurant, et Casey, qui doit encore apprendre à cuisiner, peinent à s’opposer. Au lieu de s’affronter, ils décident finalement de s’entraider…

Avec : Julie Gonzalo (Casey McArthy), Eric Aragon (Sam Harper), Michele Scarabelli (Faye McArthy), Peter Graham-Gaudreau (Reggie McArthy), Jennifer-Juniper Angeli (Lydia Harper)