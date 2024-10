50mn Inside du 26 octobre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 26 octobre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 26 octobre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🧑‍🍳 En coulisses – la Coupole

Comment la Coupole, une brasserie légendaire, est-elle devenue le restaurant le plus fou de Paris ?

🎬 Le portrait – Claire Nadeau

L’inimitable « Mamie Suze » des Tuche se confie.



🎤 La story – « Laura » de Johnny Hallyday

Comment la chanson « Laura », déclaration d’amour à sa fille, a-t-elle métamorphosé Johnny ?

50mn Inside du 26 octobre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🚂 Dans le secret – Train de luxe

Embarquez à bord du train le plus mythique du monde jusqu’à Venise. Comment en coulisses les équipes relèvent-elles le défi de l’excellence sur les rails ?

🇧🇷 Le document – Brésil

Découvrez un petit paradis où sont installés de nombreux français. Pourquoi ont-ils tout plaqué pour vivre dans ce village du bout du monde ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.