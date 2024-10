Ici Tout Commence spoilers : la vérité sur Oz éclate, Gary ouvre les yeux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 28 octobre au 1er novembre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 28 octobre au 1er novembre 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine pour dans votre série « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la découverte de la vérité sur l’administrateur d’Oz.







En effet, alors que Sabri est accusé et qu’il passe même en conseil de discipline, ce n’est pas lui l’administrateur tant recherché ! Et la vérité va finalement éclater en fin de semaine.

Pendant ce temps là, Hortense est au bord du burn-out. Et Gary va enfin ouvrir les yeux : lui aussi a des sentiments pour Zoé !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 28 octobre au 1er novembre 2024

Lundi 28 octobre 2024 (épisode 1033) : Pour Sabri, ça sent la fin de partie… Carla, Vic et Bérénice se lancent dans une activité illicite. A L’atelier, Quentin, Emi et Mehdi se prennent le chou !

Mardi 29 octobre 2024 (épisode 1034) : Sabri est jeté en pâture dans l’arène. A la coloc, une surprise attend Anaïs… Le burn out menace Hortense !

Mercredi 30 octobre 2024 (épisode 1035) : L’administrateur d’OZ vise une nouvelle cible. La brigade d’Halloween pousse le bouchon un peu trop loin ! Gary découvre que l’amour ne s’apprend pas.

Jeudi 31 octobre 2024 (épisode 1036) : Sur OZ, un nouveau challenger reprend les rênes. Pour Halloween, un vent de frisson souffle sur L’institut…

Vendredi 1er novembre 2024 (épisode 1037) : A L’institut, l’heure du boss final a enfin sonné ! Carla devient coach esthétique. La concurrence laisse à Anaïs un goût amer…

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 28 octobre au 1er novembre 2024

vidéo à venir

