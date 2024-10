50mn Inside du 5 octobre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 5 octobre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1







50mn Inside du 5 octobre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Hommage à Michel Blanc

L’acteur est décédé jeudi à l’âge de 72 ans, des suites d’un choc anaphylactique.

👑 A la Une : Harry : un avenir sans Meghan ?



✨ En coulisses : Miss Bikini fitness

Comment le culturisme est-il redevenu à la mode ? Vaimalama Chaves, Miss France 2019, faisait partie des participantes cette année.

👩 Portrait : Kate Winslet

Rencontre avec l’actrice britannique Kate Winslet. Elle vient nous présenter son film : « Lee Miller », l’histoire vraie et pourtant méconnue d’une mannequin, devenue l’une des premières femmes photographes de guerre.

🎤 Story : Imagine : la chanson du siècle

50mn Inside du 5 octobre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

sujets non communiqués

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.