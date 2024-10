Ici Tout Commence spoilers : Laetitia grillée, un couple se forme, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 7 au 11 octobre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 7 au 11 octobre 2024 – Déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Laetitia, coachée par Hippolyte Duchesnay pour le championnat.







On peut dire que ça ne s’annonce pas facile avec le père de Stanislas, qui n’a rien perdu de son mauvais caractère ! Et alors que Laetitia se baisse pour ramasser son sac qui est tombé, Billie découvre qu’elle a des traces de coups en bas du dos ! Hippolyte aurait-il récidivé ? Billie craint le pire…

Thelma surprend Solal et Zoé ensemble et tout laisse à penser que c’est deux là vont se mettre en couple. Quant à Jude et Mattéo, la cohabitation est compliquée et un gros clash éclate !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 octobre 2024

Lundi 7 octobre 2024 (épisode 1018) : Au championnat de maîtres d’hôtel, Billie fait face à des concurrents inattendus. Les élèves sont prêts à tout pour briser la glace ! Un léger détail sème le trouble entre Jude et Mattéo.

Mardi 8 octobre 2024 (épisode 1019) : Un rapprochement inattendu surprend à L’institut… Poussé à bout par Gaspard, Léonard fait vœu de silence. Chez les Lanneau, Mattéo trouve enfin ses semblables.

Mercredi 9 octobre 2024 (épisode 1020) : Le championnat, c’est tout un fromage pour Laetitia ! A L’institut, Emi trouve un moyen de faire revivre son père. Jude et Mattéo mettent de l’eau dans leur vin.

Jeudi 10 octobre 2024 (épisode 1021) : Avec les Duchesnay, Laetitia remet le couvert ! De son côté, Emi se prend un mur. Thelma a grillé un nouveau couple !

Vendredi 11 octobre 2024 (épisode 1022) : Laetitia se tire une balle dans le pied. A L’atelier, Delobel ne se fait pas respecter. Gary sème le doute dans les cœurs et les esprits.

