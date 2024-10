Publicité





66 minutes du 6 octobre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 6 octobre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 De Kiabi à Miami : l’incroyable parcours de l’arnaqueuse

C’est une histoire incroyable. L’ancienne trésorière de Kiabi aurait détourné 100 millions d’euros, menant ainsi une vie de luxe extravagant, entre jets privés et soirées exclusives à Miami aux côtés de stars américaines. Installée aux États-Unis, Aurélie Bard, une Française de 39 ans, exposait son quotidien fastueux sur les réseaux sociaux. Finalement arrêtée le 12 août dernier à Figari, en Corse, alors qu’elle descendait de son avion privé, elle est désormais en détention, mise en examen pour blanchiment et escroquerie en bande organisée. Portrait d’une arnaqueuse devenue jet-setteuse…



🔵 La route les rend fou

Que se passe-t-il avec les automobilistes ? L’agressivité au volant atteint des sommets ! Selon un récent sondage de Vinci Autoroutes, près de 20 % des conducteurs se disent prêts à en venir aux mains sur la route. Ces comportements à risque et incivilités, amplifiés par l’influence des réseaux sociaux, peuvent mener à des accidents graves, comme ceux causés par les rodéos urbains. Parallèlement, le nombre de conducteurs sans permis ou sans assurance est en hausse. Face à cette situation, associations et forces de l’ordre se mobilisent, mais les défis restent immenses. Plongée dans ce « far west » routier.

🔵 Quand les supermarchés se la jouent traiteurs

Le rayon traiteur est devenu une véritable aubaine pour les supermarchés. Aujourd’hui, aucune enseigne de la grande distribution ne manque ses vitrines remplies de plats cuisinés sur place et prêts à consommer : quiches, sushis, lasagnes, voire couscous ! Ce secteur en plein essor séduit une clientèle de plus en plus pressée. Mais ces plats sont-ils vraiment frais ? Quelles stratégies les enseignes utilisent-elles pour attirer les consommateurs vers ces rayons tout en maintenant des prix compétitifs ? Enquête sur le succès des traiteurs en supermarché.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Animal expo : chats et chiens, stars d’un week-end

Ce salon est désormais un rendez-vous incontournable pour les amoureux des animaux de compagnie. Il a eu lieu le week-end dernier au Parc Floral de Paris, attirant 35 000 visiteurs venus s’émerveiller devant des milliers de chiens, chats, lapins, tortues, et même serpents. Nouveauté cette année : les visiteurs pouvaient venir accompagnés de leur propre chien, rendant l’événement encore plus ludique pour toute la famille ! Immersion dans un salon qui a fait sensation.

Extrait vidéo

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.