Plus Belle La Vie spoilers : arrestation, disparition, les résumés jusqu’au 25 octobre 2024

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 25 octobre 2024





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, Gabriel et Léa continuent d’enquêter alors que la police a arrêté un suspect. A la résidence, le danger court toujours. Et le nouvel agent de maintenance disparait !

Zoé est en plein dilemme et hésite entre son ancienne et sa nouvelle vie… De son côté, Mirta se sacrifie pour assumer ses responsabilités. Et Jennifer et Samuel s’unissent pour aider une amie.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 21 au 25 octobre 2024

Lundi 21 octobre 2024, épisode 195 : Le principal suspect est interrogé. De leur côté, Riva et Léa continuent d’enquêter. A la résidence, Zoé sème la zizanie. Mais Yolande intervient et met tout en œuvre pour que la fuite de la buanderie soit réparée au plus vite.

Mardi 22 octobre 2024, épisode 196 : La disparition du nouvel agent de maintenance suscite beaucoup d’inquiétudes. Un des résidents continue d’attirer l’attention avec un comportement de plus en plus étrange. De son côté, Riva, ne cesse de broyer du noir.

Mercredi 23 octobre 2024, épisode 197 : A la résidence, Yolande émet des doutes sur la demande de Steve. De leur côté, les jeunes spéculent sur l’identité du nouvel arrivant. Jennifer, quant à elle, prend une initiative qui risque de fortement déplaire à Samuel.

Jeudi 24 octobre 2024, épisode 198 : La jeune Zoé est tiraillée entre sa nouvelle vie et l’appel de la forêt. De son côté, Mirta décide d’assumer ses responsabilités, qu’importent les sacrifices. Samuel et Jennifer, quant à eux, font preuve de générosité pour aider une amie.

Vendredi 25 octobre 2024, épisode 199 : Le nouvel agent de maintenance est au pied du mur. Cette fois-ci, Yolande est la complice d’un plan romantique. Samuel se plaît à jouer à un nouveau jeu avec Jennifer, mais cette-dernière semble moins convaincue.

