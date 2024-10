« A la recherche de mon ange gardien » : votre téléfilm de Noël ce 15 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« A la recherche de mon ange gardien » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 15 octobre 2024 – Coup d’envoi des téléfilms de Noël ce mardi après-midi sur TF1 ! C’est le téléfilm inédit intitulé « A la recherche de mon ange gardien » qui vous attend aujourd’hui !





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« A la recherche de mon ange gardien » : l’histoire, le casting

Lorsque leur mère propose à Lindsay et Brad de passer Noël en Écosse, ils ne se doutent pas que ce séjour leur permettra de se reconnecter avec une partie oubliée de leur passé, bouleversant ainsi le cours de leur vie pour toujours.

Avec : Lacey Chabert (La docteure Lindsay Morgan), Scott Wolf (Brad Morgan), James Robinson (Mac Bell), Kellie Blaise (Sarah Morgan)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le médaillon de Noël ».

« Le médaillon de Noël » : l’histoire et le casting

Christine Eisley, une mère célibataire en difficulté, s’est installée il y a quatre mois dans la paisible petite ville de Wilsonville, au Vermont. Un matin, elle sauve une femme victime d’une crise cardiaque, mais dans la confusion, elle perd un médaillon en forme d’étoile polaire, un précieux souvenir de son père qu’elle n’a jamais connu. Peu après, Christine arrive en retard à son travail dans un restaurant et se fait licencier. Pour couronner le tout, elle se rend compte qu’elle a perdu son médaillon. À seulement trois semaines de Noël, la situation se complique davantage : son ex-mari tente d’obtenir la garde de leurs enfants, Zach et Kelly, et elle apprend qu’elle risque d’être expulsée de chez elle. Pourtant, tout pourrait basculer lorsque Judy Wilson, la femme qu’elle a secourue, demande à son petit-fils Jason de retrouver Christine. Alors que celle-ci croise souvent Jason, elle commence à croire que le jeune homme la surveille pour le compte de son ex-mari…

Avec : Bethany Joy Lenz (Christine Eisley), John Reardon (Jason), Susan Hogan (Judy), Michael Hogan (Marshall)