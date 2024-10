C à vous du 14 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, est l’invité de #CàVous

Il publie le livre « Vers la guerre ? La France face au réarmement du monde ».

🔵 Salon de l’automobile : les constructeurs européens souffrent face à la Chine et à l’électrique

On en parle avec François-Xavier Pietri, journaliste économique



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angelo Gjika, chef du restaurant EPOCA à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : la grande équipe du film « L’Amour ouf » : Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Wanecque, Malik Frikah, Alain Chabat, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Vincent Lacoste et Karim Leklou

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 14 octobre 2024 à 19h sur France 5.