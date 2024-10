C dans l’air du 14 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 14 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Le Doliprane bientôt vendu à un fonds d’investissement américain ?

Suite à l’annonce faite par Sanofi vendredi dernier, le gouvernement s’efforce de rassurer les parties concernées. Ce matin, le ministre de l’Économie, Antoine Armand, et le ministre délégué chargé de l’Industrie, Marc Ferracci, se sont rendus à l’usine de production de Doliprane à Lisieux, dans le Calvados, pour apaiser les inquiétudes des employés. Ils ont promis de demander des garanties sociales pour les deux sites de Sanofi et ont affirmé que le Doliprane continuerait d’être produit en France, soulignant le succès industriel de ce médicament prisé par les Français.



Cette démarche gouvernementale intervient alors que le débat sur la souveraineté industrielle a refait surface au sein de la classe politique depuis ce week-end. La question se pose désormais : jusqu’où l’État peut-il aller pour protéger cette souveraineté ? En l’absence de garanties suffisantes, le gouvernement laisse entendre qu’il pourrait s’opposer à la cession en invoquant le décret Montebourg sur les investissements étrangers. L’État devra alors prouver que l’offre de ce fonds américain menace de fragiliser l’industrie française, une position soutenue par plusieurs élus socialistes, écologistes, MoDem-Horizons et LR. Ils rappellent qu’en 2020, à la suite de la crise du COVID-19 et des pénuries de médicaments, le président de la République s’était engagé à relocaliser la production de paracétamol en France, avec un appui financier conséquent de l’État. Ils appellent donc le gouvernement à rejeter la vente de cette filiale essentielle à la protection de la santé publique.

Par ailleurs, à la veille du Mondial de l’automobile à Paris, l’avenir de l’industrie automobile, notamment en ce qui concerne les véhicules électriques, soulève de nombreuses questions. Alors que le gouvernement envisage de renforcer le malus écologique pour les véhicules les plus polluants, c’est surtout la concurrence des constructeurs chinois de voitures électriques qui préoccupe. Les fabricants européens, ayant sous-estimé l’essor de la voiture électrique, peinent à rivaliser avec des marques comme BYD, Nio ou Geely, qui proposent des modèles à des prix 25 % à 30 % inférieurs à ceux de leurs concurrents.

Ces différents enjeux relancent le débat sur l’investissement, au moment où le gouvernement cherche à économiser 60 milliards d’euros pour réduire le déficit public à 5 % du PIB d’ici 2025. Une situation budgétaire que l’ancien ministre de l’Économie, Michel Sapin, qualifie d' »inédite ». Dans une interview à #cdanslair, il accuse Matignon et l’Élysée de dissimuler l’ampleur des problèmes financiers de la France.

