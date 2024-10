C dans l’air du 22 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 22 octobre 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 22 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Trump, la stratégie de la surenchère

Le week-end dernier, Donald Trump a joué le rôle d’un serveur dans un McDonald’s, tout en accusant Kamala Harris d’avoir menti sur son passé en tant qu’employée de l’enseigne. Pour prendre l’avantage sur la candidate démocrate, son rival républicain mise sur le soutien des hommes. Il s’est ainsi affiché lors d’une soirée UFC dans le New Jersey, et se montre souvent dans son avion au son de « It’s a Man’s Man’s Man’s World », interprété par James Brown et Luciano Pavarotti. « Si vous voulez appeler ça de la masculinité toxique, faites-le. Nous, on appelle ça de la virilité », a déclaré son représentant en Floride lors d’un meeting républicain. Et ce, même si Trump fait des dérapages, comme samedi dernier, lorsqu’il a fait des commentaires inappropriés sur les parties génitales du golfeur décédé Arnold Palmer lors d’un hommage. Pour l’instant, cette stratégie semble porter ses fruits, car Trump a pris une légère avance dans quatre des sept États clés, notamment en Pennsylvanie, où les Républicains ont largement investi dans des campagnes publicitaires. Il peut également compter sur le soutien indéfectible d’Elon Musk, qui a déjà versé 75 millions de dollars à un comité d’action politique soutenant sa campagne.



Publicité





Au sud du Texas, la vallée du Rio Grande est devenue un épicentre de l’immigration illégale en provenance du Mexique, un sujet régulièrement dénoncé par Trump. La ville de McAllen est désormais le principal point d’entrée des migrants clandestins aux États-Unis. Ici, le candidat républicain devance Kamala Harris de près de 7 % dans les sondages. Depuis 1976, le Texas, bastion des valeurs conservatrices, n’a élu que des présidents républicains. Les Démocrates se montrent peu dans cet État, acquis aux idéaux patriotiques. Une équipe de « C dans l’air » a notamment rencontré Keith Allen, un commercial et animateur d’un podcast mêlant religion et politique, un discours commun chez les évangélistes chrétiens pour qui Dieu doit occuper une place centrale dans un monde menacé par les « impies ».

Les Démocrates pourraient pourtant avoir des arguments au Texas, notamment dans le domaine de la santé. Près d’un Texan sur six n’a pas d’assurance santé en raison de moyens insuffisants. Pour être couvert, deux solutions existent : une assurance proposée par l’employeur ou une option privée souvent très coûteuse. La classe moyenne, qui ne bénéficie pas de Medicare, se retrouve donc prise au piège, dans un contexte de forte prévalence de l’obésité et du diabète qui touche 38 millions d’Américains. À Dallas, certaines pharmacies distribuent même des médicaments gratuitement pour soutenir ces populations en difficulté.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 22 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.