C dans l’air du 8 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 8 octobre 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 8 octobre 2024 : le sommaire

⬛ M.BARNIER : PREMIERE MOTION DE CENSURE

Le Premier ministre a déclaré dans un entretien accordé à La Tribune, le 6 octobre, qu’il est conscient de sa dépendance vis-à-vis du Parlement : « Si la gauche et le Rassemblement national unissent leurs forces sur une motion de censure, je démissionnerai. » Ce mardi après-midi, une semaine après la déclaration de politique générale de Michel Barnier, les députés se pencheront sur la première motion de censure à l’encontre de son gouvernement, déposée par le Nouveau Front Populaire. Cette motion vise à dénoncer ce que la coalition de gauche considère comme une « négation du résultat des dernières élections législatives ». Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a précisé que le gouvernement « se détourne du Front populaire et, surtout, du Front républicain et du vote des électeurs ». Il prendra la parole vers 16h30 à la tribune du Palais Bourbon pour soutenir la motion.



Publicité





Cependant, Faure admet lui-même que cette motion risque fort d’échouer, car le Rassemblement national a décidé de soutenir le gouvernement sans y participer. Ce vote représentera néanmoins « une occasion de clarifier qui est dans l’opposition et qui ne l’est pas », a-t-il estimé. Michel Barnier devrait donc, sans trop de difficulté, résister à cette première motion de censure contre son gouvernement, la 35e depuis le début du second quinquennat d’Emmanuel Macron. Même si les 192 députés du NFP votent en faveur de la censure, et avec le soutien de certains indépendants de Liot, atteindre les 289 voix nécessaires semble impossible sans les 141 voix des élus de l’alliance RN-Ciotti. Ces derniers n’ont pas l’intention de renverser le gouvernement pour l’instant. Sébastien Chenu, président-délégué du groupe RN, a déclaré lundi sur RMC : « Nous avons choisi de ne pas plonger dans le chaos et de ne pas censurer immédiatement Michel Barnier pour lui permettre de présenter un projet. Si cela ne nous satisfait pas, nous censurerons. »

Par ailleurs, qu’est-ce qu’une motion de censure et quels enjeux sous-tendent le texte proposé par la gauche ? De plus, quelle issue peut-on anticiper de la réunion de crise organisée ce mardi au ministère de l’Intérieur ? Ce matin, Bruno Retailleau a rassemblé 21 préfets à Beauvau pour discuter de l’immigration, visant à améliorer le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF), qui reste très bas (moins de 10 %). Toutefois, dans de nombreux cas, Paris peine à obtenir un « laissez-passer consulaire » de la part du pays d’origine des personnes à expulser.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 8 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.