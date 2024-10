Ça commence aujourd’hui du 14 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Ycare

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 14 octobre 2024, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le thème du numéro inédit est « Bébés volés, trafic d’enfants ».





Ça commence aujourd’hui du 14 octobre 2024, « Derrière leur sourire, un profond mal-être » (inédit)

Ycare a passé vingt années à vivre comme une fête sans fin, s’enfonçant dans la nuit et les excès qu’elle entraîne. C’est une conversation avec Axelle Red qui a marqué un tournant, l’incitant à adopter une vie plus saine et paisible. Il se livre sans réserve cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05, « Quel chemin les a menés aux films pour adultes ? » (rediffusion)

Les invitées de Faustine Bollaert vont vous plonger dans un univers peu conventionnel, celui de l’industrie du divertissement pour adultes. Avec l’essor des nouvelles technologies, ce secteur a profondément évolué, modifiant ses codes. De plus en plus de personnes choisissent de monétiser leur image et leur corps sur les réseaux sociaux, une démarche aux conséquences non négligeables.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 14 octobre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

