Ça commence aujourd’hui du 18 octobre 2024 : sommaire de l’émission en direct avec des enfants de stars

Ça commence aujourd’hui du 18 octobre 2024, le sommaire – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit est en direct et a pour thème « Leur père est une légende ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 18 octobre 2024, « Leur père est une légende » (inédit)

Comment s’épanouir et trouver sa propre identité en étant l’enfant de célébrités comme Michel Jonasz, Jacques Villeret ou Françoise Sagan ? Ne manquez pas les témoignages d’enfants de stars en direct dans « Ça commence aujourd’hui » ce vendredi après-midi avec Faustine Bollaert sur France 2.

Et à 15h05, « On les a empêchés de s’aimer » (rediffusion)

Nos invités ont succombé à un amour interdit ! Pour pouvoir vivre leur romance au grand jour, ils ont dû se battre, parfois pendant plusieurs années.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 18 octobre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine en direct ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.