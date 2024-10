« L’âme sœur de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 18 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« L’âme sœur de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 18 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « L’âme sœur de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« L’âme sœur de Noël » : l’histoire, le casting

Jennifer, vétérinaire spécialisée dans les phoques, est sollicitée par sa meilleure amie Candice, directrice du centre de soins pour animaux marins de Mystic, pour assurer un remplacement. Cette mission offre à Jennifer l’opportunité de nouer de nouveaux liens, tout en retrouvant Sawyer, le frère de Candice, avec qui elle avait vécu une relation dix ans plus tôt.

Avec : Jessy Schram (Jennifer Jones), Chandler Massey (Sawyer Adams), Patti Murin (Candice Adams), Eric Freeman (Peter)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un drôle de Noël ».

« Un drôle de Noël » : l’histoire et le casting

Vivienne Wake, une jeune femme ambitieuse de Nashville, est la productrice du Country Live de Noël, une émission annuelle mettant en vedette des artistes de country et enregistrée dans les conditions du direct. Cette année, elle décide de placer Belinda Manners en première partie, dont l’agent est Gavin Chase, son ami d’enfance qui lui avait brisé le cœur et qu’elle n’a pas revu depuis des années. À l’approche de l’enregistrement, alors que les répétitions se succèdent et que la tension monte, Vivienne reçoit la visite de malicieux esprits de Noël bien décidés à lui ouvrir les yeux.

Avec : Wes Brown (Gavin Chase), Jessy Schram (Vivienne), Kix Brooks (Un esprit de Noël passé), Kimberly Williams-Paisley (Un esprit de Noël présent)