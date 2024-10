Ça commence aujourd’hui du 22 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 octobre 2024, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le thème du numéro inédit est « Police, gendarmes, enquêtes : les femmes à la pointe ».





Ça commence aujourd’hui du 22 octobre 2024, « Police, gendarmes, enquêtes : les femmes à la pointe » (inédit)

Marie-Laure Brunel-Dupin dirige la division des affaires non élucidées, mais avant tout, elle est profileuse ! Sa vocation est née après la lecture du livre culte « Le Silence des agneaux ». Cet après-midi, elle est au cœur de l’enquête dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.

Et à 15h05, « Cet exil qui a tant marqué leur enfance » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille deux figures emblématiques de la chanson et du cinéma, des artistes qui font la fierté de notre pays. Ces deux femmes partagent une histoire commune qui débute bien loin de la France. Elles ont passé leur enfance en Bulgarie et au Maroc, avant que leurs familles ne prennent la décision de fuir et de s’installer en France. Elles nous livrent le récit de cet exil qui a été une source d’inspiration constante tout au long de leur parcours.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 22 octobre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

