Demain Nous Appartient du 11 octobre : que cache Romy ? (résumé + vidéo épisode 1790 en avance)

Demain nous appartient du 11 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1790 de DNA – Rayane est remontré contre sa mère et Karim ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Il est convaincu qu’ils essaient de lui cacher leur relation et il ne leur fait plus confiance ! Et si le secret de Romy était ailleurs ?





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 10 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1789

Ce matin, l’atmosphère est tendue chez les Saeed. Après avoir surpris Karim et Romy très proches la veille, Rayane est convaincu qu’il se passe quelque chose entre eux. Cependant, ils nient catégoriquement ces insinuations. Rayane, ayant perdu confiance en eux à cause de leurs secrets concernant la lettre de son père, ne les croit pas. Frustré, il réclame la vérité, mais sa mère et son oncle ne sont pas prêts à la lui révéler. Romy, de son côté, s’inquiète pour son fils et leur relation, notant que Malik semble toujours avoir une influence considérable sur eux.

Pendant ce temps là au commissariat, Karim identifie un suspect et réalise qu’ils partagent une connaissance commune. Pendant ce temps, Georges se met à la poursuite de Joël. Au lycée, Liam humilie Lilou devant tout le monde.



VIDÉO Demain nous appartient du 11 octobre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.