Loups Garous : lancement ce soir sur Canal+, concept et joueurs (11 octobre 2024)

Loups Garous au programme TV du vendredi 11 octobre 2024 – Ce soir à la télé, Canal+ lance son tout nouveau jeu « Loups Garous », adaptation du jeu de société du même nom et très proches des Traîtres d’M6 !





A suivre dès 20h50 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur myCanal.







Et si vous n’êtes pas abonné à Canal+, la chaîne a mis en ligne les deux premiers épisodes gratuitement sur myCanal !

Loups Garous, la présentation

Depuis son lancement dans les années 2000, le jeu des Loups Garous de Thiercelieux est devenu un classique incontournable. En témoigne le fait que de nouvelles extensions continuent de paraître, et qu’il a été décliné en jeu vidéo, en film, et même en manga. Aujourd’hui, Fary et Panayotis Pascot s’intéressent à ce jeu culte et entreprennent de l’adapter, pour la première fois, en émission télévisée officielle. Leur ambition : orchestrer « la meilleure partie de loups-garous » jamais jouée, un défi ambitieux qui a bien sûr nécessité quelques ajustements.



Treize joueurs seront rassemblés dans un village fictif, nommé Thiercelieux en hommage au jeu original, où ils résideront dans des maisons situées en pleine forêt. L’expérience promet d’être totalement immersive, avec une atmosphère authentique de feu de camp. Les règles restent fidèles à celles du jeu classique : les joueurs devront se concerter lors de Conseils et d’Assemblées pour éliminer les participants, qu’ils soient loups-garous ou villageois.

Mais la particularité de cette adaptation est qu’elle s’étalera sur 13 jours, soit deux semaines de diffusion, avec deux épisodes chaque vendredi à partir du 11 octobre. Préparez-vous donc, le suspense sera intense !

Les joueurs

La question essentielle demeure : qui participe au jeu ? Fary et Panayotis Pascot ont réuni une équipe impressionnante. Les participants sont issus de professions bien spécifiques, leur conférant un atout unique : mentaliste, acteur, expert en jeu, et même un ancien espion – le niveau de jeu s’annonce élevé.

Parmi eux, on retrouvera des personnalités comme l’actrice Suzy Bemba, la journaliste Nesrine Slaoui, et le mentaliste Charlie Haid, aux côtés de participants encore inconnus du public. Tous incarneront des villageois et des loups-garous, ainsi que d’autres rôles emblématiques comme la Voyante, la Sorcière, la Petite Fille ou le Capitaine, sans oublier de nouveaux personnages.

Quelles sont les règles ?

Les règles du jeu des Loups-Garous sont simples : chaque joueur reçoit une carte qui lui attribue une identité secrète, soit villageois, soit loup-garou. Les villageois doivent identifier et éliminer les loups-garous, tandis que les loups-garous doivent rester discrets et éliminer les villageois.

Le jeu se déroule en alternant des phases de jour et de nuit. Le meneur de jeu, qui ne participe pas en tant que joueur, dirige la partie. Pendant la nuit, tous les joueurs ferment les yeux, puis le meneur invite les loups-garous à ouvrir les leurs pour choisir ensemble une victime.

Au matin, le village découvre qui a été éliminé par les loups-garous. Une discussion s’ensuit, où les joueurs débattent pour désigner quelqu’un qu’ils suspectent d’être un loup-garou. Celui qui est accusé doit révéler son identité et est éliminé, qu’il soit villageois ou loup-garou. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que l’un des camps soit complètement éliminé. Ce principe est repris dans l’émission animée par Fary et Panayotis Pascot.

VIDÉO bande-annonce