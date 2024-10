Demain Nous Appartient du 16 octobre : Jack et Rayane en danger ? (résumé + vidéo épisode 1793 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 16 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1793 de DNA – Rayane et Jack sont-ils en danger dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Ce soir, Romy et Audrey sont inquiètes alors que leurs fils ont quitté Sète sans prévenir…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 16 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1793

Romy est très anxieuse : Jack et Rayane restent introuvables ! Heureusement, Audrey reçoit un message de son fils et rassure immédiatement Romy en lui confirmant que les deux garçons vont bien. Malgré cela, la mère de Rayane confie ses inquiétudes à Audrey. Elle lui parle discrètement des tensions récentes provoquées par son ex-mari, qui compliquent sa relation avec Rayane. Elle craint que son fils ne prenne une mauvaise décision à cause de cela. Bien qu’Audrey tente de l’apaiser, Romy, de son côté, s’interroge sans cesse : qu’est-ce que Rayane pourrait bien avoir en tête ?

Pendant ce temps là, Rayane quitte Sète avec Jack, déterminé à découvrir la vérité sur le passé de sa mère. De son côté, Bastien surmonte sa timidité pour se rapprocher de Lilou. Pendant ce temps, à l’hôpital, Chloé se questionne sur l’attitude étrange de sa mère.



VIDÉO Demain nous appartient du 16 octobre – extrait de l’épisode

