Plus Belle La Vie du 16 octobre 2024 : Vadim cache quelque chose (résumé + extrait vidéo épisode 192 en avance)

Plus belle la vie du 16 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 192 de PBLV – L’enquête va prendre un nouveau tournant cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, l’intoxication ne serait pas due à la datura et un empoisonneur sera à l’origine de tout ça !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 octobre 2024 – résumé de l’épisode 191

Yolande raconte à Léa et Gabriel comment elle a préparé son infusion au datura. Elle se sent profondément désolée et coupable de ce qui s’est passé. Elle leur remet ses préparations pour analyse. Babeth la soutient, mais Patrick rappelle qu’elle a empoisonné des gens, avant de partir au commissariat. Babeth présente ses excuses à sa mère.

Pendant ce temps, Jean-Paul rejoint Gabriel et Léa, qui se préparent à faire analyser les mélanges de Yolande. Il s’informe sur les effets observés, et Gabriel explique que cela varie selon les individus. De son côté, Yolande remercie Babeth de ne pas l’accabler. En pleurs, elle se reproche son erreur, mais Babeth tente de la rassurer en lui disant que se tromper de plante peut arriver à n’importe qui.



Jennifer apporte des viennoiseries à Samuel, mais celui-ci décline en disant qu’il a déjà mangé et qu’il n’a pas faim. Elle l’embrasse, mais il reste distant et prétexte un départ pour le travail. Elle reçoit un SMS confirmant la randonnée prévue pour vendredi, mais Samuel, l’air préoccupé, lui demande d’annuler. Inquiète, Jennifer lui demande s’il y a un problème, mais il assure que tout va bien.

Samuel vient voir Patrick, qui ne comprend pas pourquoi il souhaite annuler son jour de congé pour vendredi. Patrick évoque la randonnée, qu’il a apprise par Babeth, et se demande si Samuel et Jennifer se sont disputés. Samuel évite de répondre, mais Patrick lui rappelle que se noyer dans le travail ne résoudra pas ses problèmes personnels.

De son côté, Jennifer confie ses inquiétudes à Barbara, persuadée que l’affaire Kiros a déstabilisé son couple. Depuis cet incident, leur intimité a disparu, et elle craint de perdre Samuel. Pendant ce temps, Patrick pousse Samuel à avouer qu’il aime Jennifer et lui refuse l’annulation de son congé, lui conseillant de saisir le bonheur qui est à sa portée. Par ailleurs, Barbara est en difficulté pour faire garder Yaël, et Jennifer lui propose spontanément de s’en occuper.

Samuel organise un pique-nique surprise pour Jennifer, qui est déconcertée par ce soudain changement d’attitude. Il s’excuse, avouant que toute cette situation a été difficile à gérer pour lui, mais qu’il va y arriver car il l’aime. Pour se faire pardonner, il propose de remplacer la randonnée par une sortie en bateau. Jennifer, touchée, lui explique qu’elle a déjà promis de garder Yaël, et suggère qu’ils s’en occupent ensemble. Samuel, toutefois, admet que s’occuper des enfants n’est pas sa priorité.

À la résidence, Nisma, avec une main blessée, lutte pour faire la lessive, et Vadim l’aide. Il lui donne des conseils sur la rééducation de sa main, mais ils sont interrompus par Steve, qui les surprend en train de se tenir la main. Gênée, Nisma s’éclipse, tandis que Steve demande à Vadim ce qu’il veut à Nisma. Vadim le rembarre sèchement.

Au cabinet, Babeth confie Jules à Vadim et lui demande de transmettre les prélèvements au laboratoire. Bien qu’il tente de faire la conversation, Vadim, peu enclin à la sympathie, affirme qu’il n’est là que pour travailler et non pour se faire des amis. Jules repart, visiblement mal à l’aise, tandis que Vadim glisse un prélèvement dans sa poche en cachette.

Mirta partage un verre avec Robert et lui explique à quel point Yolande se sent coupable. Bien que Mirta défende Yolande, Robert est amer et la critique, ce qui déplaît à Mirta. Il finit par s’excuser et promet de lui offrir un panier gourmand en geste de réconciliation.

Plus tard, Gabriel montre à Léa et Babeth les résultats des analyses concernant Jules : rien d’anormal n’est détecté, il n’y a pas de traces de datura ! Babeth, soulagée, appelle immédiatement Yolande pour la rassurer. Cependant, Gabriel et Léa sont contraints de reprendre l’enquête à zéro, concluant que l’empoisonnement pourrait avoir été intentionnel…

