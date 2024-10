Demain Nous Appartient spoiler : Karim tombe de haut sur Romy ! (vidéo épisode du 18 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Karim va tomber de haut au sujet de Romy dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Karim va découvrir que Romy l’a trahi et lui a menti !











Au commissariat, Karim est sous le choc et tombe de haut ! Roxane lui présente une vidéo de caméra de surveillance datant du jour où Rayane s’est fait dérober les affaires de son père…

Et surprise : on y voit distinctement Romy en compagnie de Tomer, qui remet à cette dernière le fameux CD de Malik. Cette fois, le doute n’est plus permis : Romy est bel et bien à l’origine du vol du sac de Malik !

Pour Karim, c’est un véritable choc. Lui qui avait une confiance totale en sa belle-sœur, voit toutes ses certitudes voler en éclats. Pourquoi lui a-t-elle menti ? Il semble que Romy va devoir s’expliquer devant la police…



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1795 du 18 octobre 2024 : Karim découvre la trahison de Romy

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

