Demain Nous Appartient du 17 octobre : Rayane hospitalisé, Karim face à la vérité (résumé + vidéo épisode 1794 en avance)

Demain nous appartient du 17 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1794 de DNA – Rayane est hospitalisé ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Romy est à son chevet mais son fils n’a aucune envie de la voir… Il lui en veut pour ses multiples mensonges !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 17 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1794

Rayane se réveille à l’hôpital, sa mère à son chevet. La veille, il a subi une sévère agression, mais il n’a aucune envie d’en discuter avec Romy. La colère envers sa mère gronde encore en lui, malgré ses tentatives d’explication et de justification. Comment a-t-elle pu lui mentir pendant tant d’années ? Rayane est à la fois blessé et furieux, loin d’être prêt à lui pardonner. Il repousse Romy et lui demande de partir. Leur relation mère-fils est-elle irrémédiablement brisée ?

Pendant ce temps là au commissariat, Roxane fait une découverte compromettante. Elle en parle à Karim, qui tombe de haut et découvre qu’elle lui a menti… De son côté, Samuel s’amuse à provoquer son voisin avec malice. Marianne, quant à elle, se montre impitoyable envers le nouvel ami de Chloé.



VIDÉO Demain nous appartient du 17 octobre – extrait de l’épisode

