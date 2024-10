Plus Belle La Vie du 17 octobre 2024 : une nouvelle victime ! (résumé + extrait vidéo épisode 193 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 193 de PBLV – L’enquête va prendre un nouveau tournant cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, l’intoxication ne serait pas due à la datura et un empoisonneur sera à l’origine de tout ça !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 octobre 2024 – résumé de l’épisode 193

Alors qu’ils cherchent désormais un empoisonneur, Jean-Paul et Patrick se demandent quel est le lien entre Jules, Patrick et Lucie. Patrick suppose que Morgane était peut-être la cible principale, tandis que Jules aurait été une victime collatérale. Lucie, quant à elle, pourrait également avoir été une victime indirecte de l’empoisonnement qui visait Patrick. Il songe donc à quelqu’un cherchant à se venger de la police.

Pendant ce temps, Léa et Gabriel continuent de chercher à comprendre… Gabriel émet l’hypothèse que l’intoxication ne serait pas due au datura, mais plutôt à un surdosage médicamenteux. Léa n’est pas convaincue et estime que cette théorie ne colle pas. La piste alimentaire reste, selon elle, la plus plausible.



Publicité





De leur côté, Morgane, Patrick et Jean-Paul ont dressé une liste de suspects potentiels, qu’ils ont déjà interpellés ensemble. Ils doivent impérativement découvrir le mobile de l’empoisonneur avant qu’une nouvelle intoxication ne se produise.

Ailleurs, Ariane retrouve Louis, qui lui parle de Zoé. Celle-ci a décidé de réviser son bac à la résidence où il travaille, ce qui inquiète Louis. Ariane lui reproche de travailler si près de chez eux, mais Louis explique qu’il n’a pas eu le choix. Il lui demande d’intervenir auprès de Zoé, mais Ariane rétorque que sa fille n’en fait qu’à sa tête. Louis insiste qu’il aspire désormais à une vie paisible. Finalement, Ariane promet de parler à Zoé.

Zoé informe Ariane qu’elle compte travailler à la bibliothèque. Ariane s’interroge sur la bibliothèque en question et lui ordonne de ne pas aller à la résidence. Zoé se sent surveillée et reproche à sa mère de l’espionner. Ariane avoue que c’est Louis qui l’a informée, ce qui déçoit Zoé, qui craint que Louis ne prépare quelque chose. Pendant ce temps là, dans un parc, Louis examine un plan… Zoé avait raison : il prépare effectivement quelque chose. Inquiète, elle en parle à Ariane, qui lui promet de le surveiller de près.

À la résidence, Mirta confie à Yolande des colis à distribuer aux pensionnaires. Elle soupçonne Yolande d’avoir subtilisé un panier gourmand qui lui était destiné deux semaines plus tôt. Yolande nie l’avoir jamais vu, mais Mirta reste sceptique… Mais plus tard, Yolande remet à Babeth une tomme de brebis, avouant qu’elle l’a volée à Mirta, tout comme le panier gourmand. Elle dissimule les preuves et demande à Babeth de garder le silence. Pendant ce temps, à la résidence, Louis dessine. Mirta, admirant son talent, lui raconte l’histoire de l’endroit, une ancienne savonnerie où un règlement de comptes sanglant aurait eu lieu.

Jennifer remarque que Léa semble épuisée et elle avoue sauter des repas. Jennifer lui propose de lui préparer un encas, ayant repéré un fromage appétissant dans le frigo du cabinet. Léa, reconnaissante, accepte.

Au commissariat, Jean-Paul est distrait et ne prête pas attention à Morgane. Il envoie des messages à Léa, qui ne répond pas. Poussé par une mauvaise intuition, il se rend à son cabinet. Là, il découvre Léa dans un état critique, en train d’enregistrer un message. Elle aussi a été empoisonnée !

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Louis en fuite, les résumés jusqu’au 1er novembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 17 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.