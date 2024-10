Demain Nous Appartient du 28 octobre : la police arrête un suspect ! (résumé + vidéo épisode 1801 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1801 de DNA – La police va faire une avancée dans l'enquête sur l'agression de Rachel ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Manon va faire une découverte et un lien avec une autre affaire. Ils vont arrêter un suspect !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 28 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1801

L’enquête sur l’agression de Rachel se poursuit au commissariat de Sète, mais la piste de Zack Projean reste stérile. Sara Raynaud et Michaël Feray envisagent alors d’autres possibilités. Un témoin rapporte avoir vu une camionnette grise dans la rue où Rachel a été agressée, le soir des faits. Timothée est déjà sur la trace de ce véhicule, bien que Sara reste sceptique, pensant que le coupable aurait agi avec plus de prudence. La police se retrouve à nouveau dans l’impasse, sans aucun élément concret à ce stade de l’enquête. Mais aux côtés de Rachel, Manon découvre que son agresseur lui a enlevé une mèche de cheveux. Elle fait lien avec une autre affaire et un suspect se dessine… Devant le lycée, François repère un prédateur et informe la police, qui l’arrête. Il s’agit d’Anatole Fauvet, leur suspect !

Pendant ce temps là, Gabriel fait une mauvaise interprétation en surpenant Samuel donner de l’argent à une jeune femme qui sort de chez lui… Il s’agit d’une ostéopathe mais Gabriel lance une rumeur sur sa vie privée…



VIDÉO Demain nous appartient du 28 octobre – extrait de l’épisode

