Plus Belle La Vie du 28 octobre 2024 : Zoé en grand danger (résumé + extrait vidéo épisode 200 en avance)

Plus belle la vie du 28 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 200 de PBLV – Jennifer va faire une révélation choc à Samuel cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 octobre 2024 – résumé de l’épisode 200

Jean-Paul interroge Ariane pour savoir si elle a des nouvelles de Zoé. Ariane lui répond que non et lui explique que Zoé est partie et que leur histoire est terminée. Elle affirme même qu’ils ne la reverront plus jamais. Jean-Paul demande s’il l’a appelée, et Ariane lui précise qu’elle tombe toujours sur son répondeur. Jean-Paul lui suggère alors d’aller voir Louis, qui est temporairement en détention en attendant la révision de son bracelet électronique.

Plus tard, Ariane rend visite à Louis, qui lui demande des explications sur la situation. Louis lui assure qu’il n’a plus de nouvelles de Zoé depuis jeudi. Ariane, folle d’inquiétude, peine à rester calme. Louis la rassure : il est convaincu que Zoé est assez maligne pour ne pas se mettre en danger. Louis se rend ensuite à la buanderie de la résidence où Jules attend sa lessive. Louis lui annonce qu’il doit refaire un joint qui n’a pas tenu, ce qui va interrompre la machine. Jules est embêté, mais Louis le rassure en disant qu’il s’occupera de son linge. Après son départ, Louis déplace un meuble pour accéder aux sous-sols, où il cherche Zoé, en l’appelant.



Finalement, Louis retrouve Zoé, évanouie dans les sous-sols, mais elle reprend vite connaissance. Il lui donne de l’eau. Zoé, confuse, demande à Louis depuis combien de temps elle est ici. Louis lui répond que cela fait trois jours, expliquant que sa mère est extrêmement inquiète. Zoé avoue qu’elle l’a suivi avant de le perdre de vue et exige la vérité. Louis finit par lui avouer qu’il prépare un casse pour quelqu’un, se contentant uniquement des préparatifs.

Louis raccompagne Zoé jusqu’à Ariane. Zoé s’excuse, prétendant s’être retrouvée à une fête dans les catacombes où elle s’est perdue. Ariane doute de cette version, mais Louis minimise, disant que l’essentiel est qu’elle soit saine et sauve. Ariane remercie Louis de l’avoir ramenée, tandis que Daniel, le complice de Louis, les observe discrètement et prend des photos…

Pendant ce temps, Apolline rentre plus tôt que prévu à la résidence. Sa présence surprend Nisma, qui s’étonne car elle pensait qu’il lui restait une semaine de cure. Apolline explique qu’elle a préféré rentrer car elle n’en pouvait plus. Nisma l’interroge sur le déroulement de sa cure ; Apolline lui assure que tout cela est désormais derrière elle.

Au cabinet, Ulysse découvre le retour d’Apolline et lui reproche d’avoir quitté sa cure plus tôt. Mais Apolline lui annonce une bonne nouvelle : elle a réussi les écrits du concours du barreau et est admissible aux oraux ! Ulysse, heureux pour elle, la questionne tout de même sur la prise de médicaments le jour des examens. Apolline avoue avoir pris des comprimés mais insiste que cette période est derrière elle.

Plus tard, Ulysse fouille dans le sac d’Apolline, paniqué, et elle le surprend. Elle le rassure, lui assurant qu’il ne trouvera rien et qu’elle ne reprendrait jamais de comprimés. Ulysse s’excuse, expliquant qu’il s’inquiète pour elle, surtout avec son retour anticipé de la cure. Apolline le rassure et lui confie qu’elle se sent capable de gérer et le voit comme un grand frère.

A la rédidence, les jeunes de la résidence découvrent une boîte à musique et entendent des bruits suspects dans le mur, ce qui les terrifie. Nisma, Jules et Morgane informent Yolande de ce qui s’est passé. Yolande leur raconte une vieille histoire : une jeune fille aurait été emmurée vivante dans la résidence, qui était autrefois une savonnerie, par son petit ami qui ne voulait pas qu’elle devienne danseuse. Steve les rejoint et les remercie pour leur aide lors des répétitions de sa fête ! Ils comprennent que c’était une mise en scène !

VIDÉO Plus belle la vie du 28 octobre 2024 – extrait vidéo

