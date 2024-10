Demain Nous Appartient du 7 octobre : Timothée a tout compris ! (résumé + vidéo épisode 1786 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 7 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1786

Timothée a découvert que c’est Charles qui a volé la cagnotte de Jessica Moreno. Il explique tout à Bart et on peut dire qu’il a tout compris : il pense que c’est son père, Victor Brunet, qui a fourni un faux alibi à Charles afin qu’il ait une dette envers lui ! Et Timothée pense que c’est Charles qui a piégé Victor pour le faire accuser, allant jusqu’à trafiquer la voiture de sa propre mère, afin de se débarrasser de lui !

Pendant ce temps là, Mona est contrainte de mentir pour protéger son secret, tandis que Rayane n’a pas encore joué sa dernière carte.



