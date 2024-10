Les 12 coups de midi du 7 octobre : plus que 29 cases sur l’étoile mystérieuse, qui est derrière ? Réponse

Publicité





Les 12 coups de midi du 7 octobre 2024, 376ème victoire d’Emilien – Emilien s’est encore loupé ce lundi midi sur le Coup de Maître du jeu quotidien TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi ne connaissait pas le loup d’Orianne Lallemand et n’a donc remporté que 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 7 octobre, moins de 30 cases restantes sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit donc sa cagnotte arriver au total de 1.560.777 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice sur profile en haut à gauche mais difficile pour l’instant de distinguer de quoi il s’agit ! Et il ne reste plus que 29 cases, cette étoile sera donc bientôt entièrement dévoilée.

Indices déjà présents : une chaussette marionnette multicolore, une branche de palmier, un dojo en photo de fond, une machine à écrire, du savon liquide, un micro

Vous demandez qui se cache derrière ? Rappelons que derrière cette étoile mystérieuse se cache le journaliste et animateur de TF1, Harry Roselmack. Il pratique le judo en club, le savon car il a lancé sa marque de cosmétiques Neoclaim, le palmier car il avait présenté son propre film au Festival de Cannes en 2018, la marionnette car il avait eu sa marionnette aux « Guignols de l’info », la machine à écrire pour son métier de journaliste et le micro pour ses émissions de radio.



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 octobre

