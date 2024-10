Plus Belle La Vie du 7 octobre 2024 : Jules au plus mal, Luna anéantie (résumé + extrait vidéo épisode 185 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 185 de PBLV – Mauvaise nouvelle à venir pour Luna aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, la juge a refusé sa demande de remise en liberté, elle est anéantie !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 octobre 2024 – résumé de l’épisode 185

Morgane veille au chevet de Jules, hospitalisé. Robert la rejoint avec un café, lui expliquant que la noyade de Jules a entraîné un arrêt cardio-respiratoire. Inquiète, Morgane ne comprend pas ce qui s’est passé. Lorsque Robert lui demande si Jules avait consommé de l’alcool, elle répond qu’il avait probablement bu une bière, mais elle n’en est pas certaine. Au cabinet, Gabriel informe Léa que l’état de Jules est grave : il est dans un coma de stade 3. Bien que des analyses toxicologiques aient été faites, elles n’ont rien révélé. Les parents de Jules sont en Polynésie, et Léa, qui est son médecin traitant, décide d’aller lui rendre visite.

Morgane discute avec Nisma et Steve, tous deux très inquiets pour Jules. Elle les interroge sur leur consommation d’alcool, et Steve finit par avouer qu’il a bu trois bières d’affilée. Morgane est surprise et lui reproche de ne rien avoir dit plus tôt, tandis que Nisma insiste sur le fait qu’il aurait dû intervenir. Steve, rongé par la culpabilité, regrette son manque de vigilance.



Dans la chambre de Jules, Morgane et Steve cherchent ses papiers d’identité. Morgane découvre un carnet dans lequel Jules a écrit : « Je vais mourir, ils sont après moi ». Choquée, elle garde cette information pour elle. Pendant ce temps, Jules se réveille enfin à l’hôpital et remercie Morgane de lui avoir sauvé la vie. Quand elle lui demande ce qui s’est passé, Robert mentionne un taux d’alcool de 0,8 grammes, mais Jules évite de répondre. Paniqué, il insiste pour quitter l’hôpital, malgré les réticences de Morgane.

Plus tard, Léa entre dans la chambre de Jules, qui est en pleine crise. Il refuse qu’elle l’examine, affirmant qu’il sait exactement ce qu’elle veut et exige qu’on le laisse tranquille !

Pendant ce temps, en prison, Mirta rend visite à Luna. Bien que Luna assure à sa mère qu’elle va bien, Mirta est bouleversée. Luna tente de la rassurer en expliquant que son avocate a fait une demande de remise en liberté provisoire et qu’elle est confiante, car elle voit la juge aujourd’hui. Patrick, de son côté, discute avec Babeth alors qu’elle rédige une lettre de moralité en faveur de Luna. Babeth lui reproche encore de l’avoir arrêtée, mais Patrick propose de relire sa lettre pour lui donner son avis. Il ajoute que la juge pourrait reconnaître l’irresponsabilité pénale de Luna, ce qui lui permettrait d’être libérée. Soulagée, Babeth se prend à espérer.

Maître Bataille annonce à Luna une mauvaise nouvelle : la juge a refusé la demande de libération provisoire, soulignant les zones d’ombre autour du meurtre de Kiros et d’éventuelles complicités. L’avocate lui conseille de dire toute la vérité, mais Luna affirme qu’elle n’a rien à cacher.

Aya retrouve Ophélie, qui la félicite pour l’obtention de son diplôme et l’invite à un restaurant étoilé. Surprise, Aya est impressionnée mais hésite, car elle ne pourrait jamais se le permettre. Ophélie la rassure en lui expliquant que c’est sa mère qui régale. Plus tard, Aya sort du restaurant émerveillée. Ophélie lui propose même de postuler pour rejoindre la brigade du chef, mais Aya doute de son niveau et rappelle qu’elle a déjà accepté un CDD au Mistral.

Plus tard, Aya partage avec Barbara une idée de menu pour les fêtes. Barbara, bien que trouvant l’idée ambitieuse, lui rappelle que la cuisine du Mistral reste très familiale. Aya, légèrement déçue, dit qu’elle comprend. Kilian arrive ensuite avec son contrat, mais Aya préfère le lire tranquillement avant de le signer…

VIDÉO Plus belle la vie du 7 octobre 2024 – extrait vidéo

