Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 9 ? (résumé + replay 15 octobre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 9 du mardi 15 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 9 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après son élimination au consei, Fabrice rejoint Emmanuelle au camps du jury final.





Sur le camps, Jacques digère mal que Sarah lui en ait voulu pour son vote.







Publicité





Le premier jeu de confort individuel est annoncé ! Denis annonce aux aventuriers que celui qui finira dernier sera éliminé ! Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les grapins et les palais. Frédéric remporte ce confort tandis que les autres se battent pour ne pas finir dernier.

C’est serré mais c’est finalement Maud qui est éliminée. De son côté, Frédéric va profiter d’une jolie récompense avec l’aventurier de son choix : Jacques !



Publicité





Sur le camps, Gustin est prêt à trahir son ancienne équipe.

Frédéric et Jacques profitent d’un bon repas : poisson, nouilles et fruit ! Ils reviennent sur le camps, Thibault parle à Jacques de la proposition de Gustin de s’allier à eux. Le soir, Charlotte est blessée à la tête après avoir reçu un coup de buche. Le médecin est appelé, elle a très mal.

Place à l’épreuve d’immunité, un grand classique : les bambous ! Le médecin a emmené Charlotte à l’infirmerie, elle ne participe pas. Ugo est impressionnant et remporte l’épreuve et le précieux totem ! Denis lui annonce que c’est son 100ème jour à Koh-Lanta !

Sur le camps, Frédéric se blesse à la pêche avec Thibault et ils laissent tomber le harpon en mer ! Frédéric saigne et doit se soigner alors que Charlotte revient sur le camps. Elle sera intouchable au conseil mais ne pourra pas voter non plus.

Le lendemain, Ugo et Thibault partent à la recherche du harpon sous l’eau et ils le retrouvent ! Au moment de parler stratégies, Ugo découvre que ses anciens co-équipiers veulent voter contre Frédéric. Il n’apprécie pas mais accepte de suivre.

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Les votes sont partagés entre Frédéric et Sarah. Et c’est finalement Sarah qui est éliminée, à une seule voix d’écart avec Frédéric ! Sarah s’interroge, Justin avoue que c’est lui qui a fait la différence ! Il a des mots très durs et dit qu’il n’attendait que de pouvoir l’éliminer. Ugo est sous le choc, il avoue avoir voté Frédéric à contrecoeur et souhaite bonne chance à Gustin dans sa nouvelle équipe. Sarah décide de donner son vote noir à Ugo.

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce 15 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 22 octobre pour suivre l’épisode 10 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».