N’oubliez pas les paroles masters : qui de Caroline ou Honorine s’est qualifiée ? Le programme des quarts de finale (15 octobre)

N’oubliez pas les paroles masters du 15 octobre 2024, le match Caroline vs Honorine – Suite des masters ce mardi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Le match du jour opposait Caroline (3ème) à Honorine (34ème).





Et à l’issue des deux manches, c’est Honorine qui s’est qualifié pour les quarts de finale.







N’oubliez pas les paroles du 15 octobre, Honorine se qualifie

Dans le détail ce mardi soir, Honorine a remporté le match aller et le match retour. Elle a remporté 5.000 euros et affrontera prochainement Etienne en quarts de finale de ces masters.

Mercredi soir, premier quart de finale entre Laurens (2ème) et Manon (16ème). Louis et Manon s’affronteront jeudi, suivis de Jennifer et Karine vendredi, et Etienne et Honorine samedi.



N’oubliez pas les paroles du 15 octobre 2024, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.