Demain Nous Appartient spoiler : Karim inquiet, Rayane et Jack ont disparu ! (vidéo épisode du 16 octobre)

Demain nous appartient spoiler – Karim n’a pas fini de s’inquiéter dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Rayane et Jack sont disparu et la police est sur le coup !











Au commissariat, Timothée annonce à Karim qu’il pense savoir où sont Jack et Rayane ! Apparemment, ils ont retiré de l’argent près de la gare de Sète. Karim n’a pas besoin d’en savoir plus, car son jeune collègue a déjà une longueur d’avance : il lui annonce que Jack et Rayane sont en route pour Paris.

Karim fait immédiatement le lien avec son frère Malik, qui vivait à Paris… Il sait que son neveu est bouleversé depuis son rendez-vous chez le notaire. Le policier est convaincu que quelque chose dans les affaires de Malik a poussé Rayane et Jack à partir. Que cherchent-ils à Paris ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1793 du 16 octobre 2024 : Jack et Rayane ont quitté Sète

