Star Academy 2024 : l’hymne de la nouvelle promo dévoilé ! (VIDÉO)

Hymne de la Star Academy 2024 – A la veille du coup d’envoi de la Star Academy 2024, on connait l’hymne de la nouvelle promo et on peut dire que le choix est surprenant !





Selon une information exclusive de PureCharts, c’est le titre « Recommence moi » de la chanteuse Santa qui a été sélectionné pour devenir l’hymne officiel de la nouvelle saison de la Star Academy en 2024.







Un choix surprenant pour l’hymne de la Star Academy 2024

Ce choix musical, déjà très attendu par les fans de l’émission, promet d’insuffler une nouvelle énergie à cette édition du célèbre télé-crochet, mais il peut surprendre car jamais un titre actuel n’avait été choisi par la production de la Star Academy par le passé.

Santa, connue pour son style pop et son engagement artistique singulier, a su se démarquer ces dernières années grâce à son projet solo après avoir été membre du groupe Hyphen Hyphen. Son titre « Recommence moi », à la fois puissant et intimiste, semble avoir séduit les producteurs de l’émission, qui y ont vu un écho parfait à l’esprit de renouveau et de dépassement de soi que la Star Academy prône depuis ses débuts.



La nouvelle promo intègrera le château de Dammarie-les-Lys demain soir à l’issue du premier prime et comme toujours, l’enregistrement de leur hymne devrait se faire très rapidement. Et la prof de danse, Malika Benjelloun, leur construira une chorégraphie.

VIDÉO écoutez « Recommence-moi par Santa »