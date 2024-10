Les Cinquante du 15 octobre 2024 : qui sont les éliminés du jeu ? (résumé + replay épisode 32)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 32 du mardi 15 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs lors de la cérémonie. Le Lion va révéler le verdict des votes et 2 joueurs vont être éliminés !





Le 7 premiers joueurs sauvés, avec 12 voix sur 12, sont : Carla G., Eddy, Jonathan, Kévin, Nikola, Sacha, et Soraya. Les deux prochains sauvés, avec 11 voix sur 12, sont : Hillary et Julie B.







Ils ne sont plus que 5, les deux prochains sauvés avec 10 voix sur 12, sont : Fred et Carla A. Il ne reste plus que Lisa-Marie, Colette et Enzo. Et seulement un sera sauvé !

Avec seulement 3 voix sur 12, le premier éliminé est : Enzo. Colette s’énerve et ne veut pas rester, elle sort avec Enzo. Le Lion annonce à Lisa-Marie qu’avec 9 voix sur 12, elle est sauvée ! Colette était de toute façon éliminée avec 6 voix sur 12.



C’est l’heure de dire au revoir pour Enzo et Colette. Ils ne sont plus que 24 dans le château, c’est quasiment la moitié par rapport au début !

Julie B. remercie Emma de l’avoir épargnée au lieu d’éliminer Jordan comme Enzo le voulait. De son côté, Enzo est dégoûté. Colette pleure.

Le Lion annonce le « Cap ou pas cap ? ». Le Renard vient chercher Coumba ! Elle décide de jouer pour tenter de faire monter la cagnotte de 1.000 euros. Il s’agit de placer 3 billes dans 3 trous avec un aimant placé sous la table. C’est serré mais c’est finalement une victoire de Coumba ! Tout le monde est content et la félicite.

Le Lion annonce une nouvelle soirée « lumière », tout le monde se prépare. Emma décide d’aller parler à Julie pour tenter de rejoindre son alliance…

Les Cinquante, le replay du 15 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 32 ce mardi 15 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 16 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 33.