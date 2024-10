Demain Nous Appartient spoiler : l’incroyable cadeau de Simon à Camille (vidéo épisode du 17 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Le couple formé par Camille et Simon va-t-il durer dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors que leur couple bat clairement de l’aile, dans quelques jours Simon va faire un incroyable cadeau à Camille… La jeune femme est gênée…











Depuis quelque temps, les choses ne vont plus aussi bien entre Camille et Simon. Le couple peine à se comprendre et se dispute fréquemment. Malgré cela, Simon est déterminé à calmer les tensions avec sa bien-aimée.

Pour l’occasion, il met les petits plats dans les grands en lui offrant un cadeau exceptionnel : une bague magnifique. Camille, bien que touchée, est gênée et préfère refuser son cadeau… Simon insiste et va plus loin en lui proposant de raviver la passion de leurs débuts en passant une nuit entière ensemble là où ils avaient l’habitude d’aller. Camille accepte mais son regard en dit long… Est-elle vraiment toujours amoureuse ?

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.