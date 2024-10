Demain Nous Appartient spoiler : Romy prend une lourde décision (vidéo épisode du 17 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Entre Romy et Karim, c’est comme une évidence dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais Rayane les a déjà surpris et n’apprécie pas… Alors dans quelques jours, Romy prend une lourde décision et l’annonce à Karim !











Publicité





Karim et Romy se lancent dans une aventure risquée. Depuis quelque temps, une attirance mutuelle est indéniable entre la mère de Rayane et son oncle. Pourtant, ce début de relation amoureuse n’a rien pour plaire au jeune homme. Rayane les a déjà surpris dans une situation compromettante et n’a pas hésité à exprimer son désaccord.

Romy souhaite mettre un terme à sa relation avec Karim, consciente que la situation avec son fils est déjà suffisamment délicate et qu’elle ne veut pas l’aggraver. Pour elle, cette relation est une erreur : tomber amoureuse du frère de son ex-mari est inconcevable. Cependant, Karim ne semble pas prêt à renoncer à cette relation avec Romy…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Rachel violée, Adam disparait, les résumés jusqu’au 1er novembre 2024



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1794 du 17 octobre 2024 : le choix de Romy

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.