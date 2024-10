Demain Nous Appartient spoiler : Rayane se fait agresser (vidéo épisode du 7 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Rayane dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, suite à une mauvaise blague d’Alex et Tristan, Rayane va se faire agresser !











La veille, Alex et Tristan ont piégé Rayane et lui ont fait croire qu’il avait trouvé une perle dans une huitre… Mais ils étaient loin d’imaginer qu’il allait rapidement tenter de la revendre sur internet !

Rayane revient avec un oeil au beurre noir. Il explique qu’il s’est fait tabasser au moment de revendre la perle. Alex et Tristan ont honte et avouent tout à Rayane, qui semble mal le prendre et s’en va énervé… Sauf qu’en réalité, Rayane est juste entrain de se venger !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1786 du 7 octobre 2024 : la blague d’Alex et Tristan tourne mal

