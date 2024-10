Un Si Grand Soleil du 3 octobre : Ludo dérape, Johanna fait un choix (résumé et vidéo épisode 1482 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1482 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 3 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Johanna sort de la douche, elle dit à Ludo que c’était du grand n’importe quoi mais reconnait que ça faisait longtemps qu’elle n’avait pas passé un aussi bon moment… Elle s’en va et lui dit qu’ils s’appellent…

Le lendemain, Johanna retrouve Yann. Il allait lui laisser un mot, il part travailler. Il lui dit qu’elle est rentrée tard, Johanna prétexte avoir travaillé. Il lui propose de dîner ensemble ce soir pour parler et lui dit qu’elle peut prendre tout le temps qu’elle a besoin pour réfléchir.



Muriel part travailler alors qu’Eliott va emmener Toma à la crèche et il a 4 courses. Ils ont Manu et Eve à dîner ce soir, Eliott dit qu’il se charge des courses.

Serge part à la chasse, Laetitia lui dit qu’elle déteste ça et regrette qu’il laisse Titus. Laetitia lui dit de faire attention avec la manif prévue. Il dit qu’il y va pour ça, Lionel lui a demandé d’être là et il compte calmer le jeu. Laetitia est inquiète, il promet de faire attention.

Marc est avec Ludo, Elodie et Rémy pour la manif. Ils veulent faire le maximum de bruit pour éloigner les chasseurs. Elodie remarque que Ludo est ailleurs… Laura l’appelle pour lui souhaite bon courage, Ludo est distant et écourte.

Boris interroge Elisabeth au sujet de Victoire Delormes, ils ont rendez-vous avec elle en fin de journée. Il lui demande si elle est allée voir ses réseaux sociaux, Elisabeth avoue que c’est pas sa génération et ça ne l’intéresse pas. Elisabeth préfère que Muriel vienne avec lui. Boris dit que Muriel n’est pas dispo. Elisabeth vient la voir, elle lui rappelle que le rendez-vous est important. Muriel dit avoir un dîner de famille. Elisabeth lui dit qu’elle aura tout le temps pour ça plus tard. Muriel finit par dire qu’elle va s’arranger.

Levars et Lionel sont en forêt, ils entendent le bruit des manifestants. Tom est avec ses bidons au même moment… Levars conseille à Lionel de laisser tomber pour aujourd’hui mais il refuse. Il s’en prend à Ludo. Lionel braque son fusil vers lui ! Levars s’interpose. Ludo et Rémy rebroussent chemin, Ludo n’est pas bien et s’isole…

Muriel appelle Eliott, elle lui parle du rendez-vous avec une influenceuse ce soir. Eliott dit qu’il comprend, il y aura d’autres occasions. Muriel le remercie. Elle lui demande si elle sera seule, elle dit qu’elle sera avec Boris. Il n’apprécie pas mais lui souhaite une bonne soirée.

Dans la forêt, Ludo se pose et appelle Johanna. Il tombe sur son répondeur, il veut la voir pour lui parler.

Aux Sauvages, Muriel et Boris sont avec Victoire. Elle leur dit que leur marque est super ringarde. Boris explique qu’ils réorientent la marque pour la rajeunir. Muriel et Boris proposent de soutenir l’association pour l’autisme dont elle est maraine.

Elodie interroge Ludo sur sa dispute avec le chasseur, elle lui rappelle qu’ils avaient dit qu’ils feraient attention. Ludo reçoit un message de Johanna.

Manu et Eve sont avec Eliott. Il explique que son activité démarre doucement. Il est tendu vis à vis de Manu… Il fait remarquer à Eve que son fils a l’air stressé. Pendant ce temps là, Eliott propose une coupe à Muriel pour fêter leur succès mais elle file rejoindre sa famille. Quand elle rentre, Eve et Manu sont partis et Eliott fait sa compta.

Ludo retrouve Johanna. Elle lui dit qu’elle n’a pas beaucoup de temps. Ludo avoue qu’il n’arrive pas faire comme s’il ne s’était rien passé. Ça a fait remonter plein de trucs… Mais Johanna lui dit qu’ils n’auraient pas du. Elle l’adore et il y aura toujours un lien particulier entre eux, mais elle s’en veut si ça le perturbe à ce point. Elle pense qu’il s’emballe, elle est très amoureuse de Yann !

