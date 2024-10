Demain Nous Appartient spoilers : Rayane face à la vérité, un drame pour Rachel, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 21 au 25 octobre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 21 au 25 octobre 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série sétoise « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’intrigue sur Rayane.







Ce dernier va découvrir une vidéo bouleversante de son père et se confronter à la vérité sur l’identité de son père biologique. Il va par la suite prendre la décision de couper les ponts avec Romy !

Et c’est un terrible drame qui attend Rachel. L’amie de Nordine est victime d’un viol ! La police de Sète est à la recherche de son bourreau.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 21 au 25 octobre 2024

Lundi 21 octobre 2024 (épisode 1796) : Karim est prêt à révéler tout ce qu’il sait pour la sécurité de Rayane. Manon appréhende sa nouvelle intimité avec Nordine. Soizic prêche pour sa paroisse auprès de Marianne.

Mardi 22 octobre 2024 (épisode 1797) : Rayane est bouleversé par un message de son père. Manon ne peut s’empêcher d’en vouloir à Nordine. Deux amis découvrent qu’ils sont, en réalité, rivaux.

Mercredi 23 octobre 2024 (épisode 1798) : Rachel est en état de choc après avoir vécu l’horreur. Marianne agit sur un coup de tête. Mona envoie un message graveleux à Nathan.

Jeudi 24 octobre 2024 (épisode 1799) : Camille se retrouve impliquée dans l’enquête tandis que Rachel trouve un soutien inattendu. A l’hôpital, Chloé fait du zèle. Mona présente Joël à ses proches.

Vendredi 25 octobre 2024 (épisode 1800) : Rachel se retrouve violemment prise à partie par un suspect. Au Spoon, Octave confronte Lilou à ses mensonges. Pour Romy, c’est la dernière chance.

