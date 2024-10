Des trains pas comme les autres du 23 octobre : l’Amérique du Sud ce soir sur France 3

Publicité





Des trains pas comme les autres du 23 octobre 2024





Des trains pas comme les autres du 23 octobre 2024 : le Brésil, de l’Amazonie aux plages infinies (inédit)

Philippe se rend au Brésil, le plus grand pays d’Amérique du Sud. Son voyage commence à Rio de Janeiro, où il découvre un train de banlieue étonnant. À bord, on peut acheter de tout : des chocolats, croiser un Spiderman en chair et en os, et même se faire masser. Philippe remarque également une mode particulière à Rio : la quête de la marque de bronzage parfaite. Dans les quartiers populaires, certains n’hésitent pas à bronzer sur les toits en portant des maillots faits de ruban adhésif pour un bronzage bien défini.

Philippe poursuit son voyage en prenant le plus long train du monde, qui traverse le nord-est du Brésil et une partie de la forêt amazonienne. Cette région, riche en biodiversité, est aussi marquée par des rites surprenants, comme celui des jeunes Sateré Mawé, qui doivent se faire piquer les mains par des fourmis venimeuses pour marquer leur passage à l’âge adulte.



Ensuite, Philippe se rend au sud du pays pour découvrir un petit train atypique à Campos do Jordao, une station prisée des Brésiliens pour son climat frais, où ils peuvent vivre une expérience européenne sans quitter le Brésil et goûter des plats comme la fondue savoyarde revisitée à la mode locale.

Son voyage se termine sur la côte atlantique, où il monte à bord d’un train-char à voile, propulsé uniquement par le vent, offrant une expérience unique en harmonie avec la nature.

Et à 22h : Uruguay, la pépite secrète (inédit)

L’Uruguay, petit pays d’Amérique du Sud coincé entre le Brésil et l’Argentine, a connu un passé ferroviaire florissant, mais ne possède aujourd’hui qu’un seul train de voyageurs. Ce train, haut en couleur, circule entre Rivera et Tacuarembó, et est très apprécié des habitants de la pampa. Philippe y fait la rencontre des gauchos, ces cow-boys sud-américains experts en rodéo et en travaux agricoles. Après avoir savouré un « asado », le barbecue traditionnel, il part explorer des gares et des trains atypiques. À Paysandú, il découvre une ancienne Ford 1929 transformée en draisine pour les employés du rail.

Son voyage le conduit ensuite sur la côte atlantique, à Montevideo, la capitale qui regroupe plus de la moitié de la population uruguayenne. Sur les plages, Philippe assiste à une cérémonie religieuse de l’umbanda, où un groupe joue avec les énergies spirituelles. À Montevideo, un train circule également quelques jours par an pour le plaisir d’un groupe de passionnés du rail, permettant à Philippe de vivre une aventure épique sur des voies mal entretenues, où le train sert aussi de débroussailleur.

Philippe termine son périple à Punta del Este, la station balnéaire chic d’Amérique du Sud, en participant à la dégustation de la plus grande paella du monde, célébrée par plus de 5 000 personnes pour marquer l’arrivée de l’été.

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 7 numéros inédits : Indonésie : Java et Sulawesi, Japon : Hokkaido le grand blanc, Australie du Sud Pays-Bas, Serbie, Argentine du Nord et Argentine du Sud (une soirée).

