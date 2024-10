« Un soupçon » du 23 octobre 2024 : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





« Un soupçon » au programme TV du mercredi 23 octobre 2024 – Ce mercredi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Un soupçon ».





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 23 octobre 2024

Épisode 3 : Mathilde est bouleversée lorsqu’elle découvre que l’enquête passée révèle non pas un, mais cinq décès ou comas parmi les anciens maris ou compagnons d’Isabelle. Parmi eux, Antoine Garault, le père de son fils, qui a miraculeusement survécu à une tentative d’empoisonnement aux neuroleptiques. Malgré ces drames, Isabelle n’a jamais été inquiétée, aucune preuve ne l’ayant jamais incriminée, et les affaires ont été classées. Maîtresse dans l’art de manipuler ses adversaires, Isabelle entreprend de détruire psychologiquement Mathilde, en s’immisçant peu à peu dans la vie de ses proches. Impuissante face à une criminelle aguerrie, Mathilde, sous couvert d’anonymat, prend un risque et dévoile le passé d’Isabelle dans la presse. Isabelle, confrontée à l’opprobre publique et aux doutes de son fils Romain, déclare vouloir défendre son honneur. Mais Mathilde voit une opportunité du côté d’Antoine, le père de Romain, et tente de le rallier à sa cause, convaincue qu’Isabelle a tenté de le tuer seize ans auparavant.

Épisode 4 : Alors qu’elle pense avoir trouvé un moyen de pression sur Antoine, celui-ci est découvert entre la vie et la mort après avoir ingéré une boîte de somnifères. S’agit-il d’une tentative de suicide ou d’un nouveau coup d’Isabelle ? Persuadée d’avoir gagné grâce à un alibi solide fourni par son nouvel amant, Isabelle est stupéfaite d’apprendre qu’Antoine a survécu. L’étau se resserre autour d’elle, et lorsque Antoine affirme ne pas avoir tenté de se suicider, elle est placée en garde à vue. Malgré cela, Isabelle reste convaincue de son innocence et écrit à son fils pour lui jurer qu’elle n’est pas coupable. Poursuivie en justice et renvoyée aux assises, bien que sans preuves matérielles, elle garde espoir d’être acquittée, certaine que le jury se rangera de son côté. De son côté, Mathilde est déterminée à prouver la culpabilité d’Isabelle et, pour y parvenir, elle est prête à employer des méthodes qu’Isabelle elle-même n’aurait pas reniées.



« Un soupçon » – rappel du synopsis

Qui est vraiment Isabelle ? Une tueuse en série, une manipulatrice, une femme fatale, ou simplement une mère au foyer qui a dû se battre pour survivre depuis son enfance ? C’est ce que cherche à découvrir la capitaine de gendarmerie Mathilde Delboscq, chargée d’enquêter sur la mort de Pascal Dubreuil, le mari d’Isabelle. Appelée sur les lieux du drame, la jeune enquêtrice est loin de se douter qu’elle est sur le point de se retrouver face à l’affaire la plus marquante de sa carrière, peut-être même de sa vie.

Le casting

Avec Odile Vuillemin (Isabelle Dubreuil), Joyce Bibring (Mathilde Delboscq), Laurent Gamelon (Colonel Vasseur), Malik Elakehal El Miliani (Karim), Vincent Jouan (Jean-Louis Revault), Frédéric Bianconi (Jérome Delbosc), Maïra Schmitt (Louise Dubreuil), Roméo Mariani (Jérémie Dubreuil), Yann Sundberg (Antoine Garault), Paul Le Bourdon (Romain Garault), Franck Adrien (Procureur Saunier), Guillaume Denaiffe (Lionel Bernard), Floriane Jourdan (Clara), Roby Schinasi (Hugo), Cyril Lecomte (Pascal Dubreuil), François-Dominique Blin (Cyrille Lasalle), Alexandre Thibault (Commissaire Benameur), Aurélie Vaneck (Julie Alban), Laurent Mouton (Maître Costa) Laurence Saint Louis Augustin (bijoutière), Gilbert Traïna (Président du Tribunal), Suzy Deschamps (vendeuse lingerie), Bambo Da Silva (agent de sécurité), Maximilien Fussen (chef pompier), Gratiane de Rigaud (juré), Marie-Anne Cordonnier (journaliste TV), Anne-Marie Ponsot (voisine), Bruno Ricci (Docteur Vidal), Alexandre Thibault (Commissaire Benameur), Karine Angeon (gendarme)