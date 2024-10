Enquête Exclusive du 13 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 13 octobre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « TradWives : ces « super mères au foyer » qui séduisent l’Amérique ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 13 octobre 2024 : votre émission en résumé

Les « Tradwives » sont des femmes au foyer américaines qui rejettent un siècle de féminisme pour embrasser des rôles traditionnels de femmes dévouées, ménagères parfaites et cuisinières hors pair. Avec des convictions profondément conservatrices, elles voient en Donald Trump un leader qui défend leurs valeurs, ce qui en fait une cible de choix pour le candidat républicain à l’approche des élections présidentielles.

En Californie, Gretchen Adler, une femme de 38 ans autrefois destinée à une brillante carrière grâce à ses diplômes, a choisi de se consacrer entièrement à son foyer. Mère de trois enfants, elle incarne un style de vie traditionnel, arborant chaque jour une apparence soignée et cuisinant dès l’aube des repas faits maison. Son message, partagé avec ses 20 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, est clair : « le féminisme détruit la famille ; il est temps de ramener la féminité à l’honneur. »



Publicité





Ce retour aux valeurs familiales est également au cœur du mouvement « Moms for America », la plus grande association de mères américaines, comptant 600 000 membres et activement soutenue par Donald Trump. Kimberly Fletcher, sa présidente, et sa fille Cassie mènent des actions anti-avortement en Arizona et à Washington, dans l’espoir de mobiliser les électeurs pour le candidat républicain.

Partout aux États-Unis, des mères comme Sonja Shaw, 42 ans, à Los Angeles, s’impliquent dans les institutions locales pour faire avancer leurs idées, notamment sur les questions de genre et l’influence de la communauté LGBT à l’école. Ce mouvement touche également la communauté afro-américaine, avec des figures comme Antonia Okafor, 34 ans, de Houston, qui, après avoir soutenu Obama, se rallie désormais à Trump et fait la promotion du port d’armes, allant jusqu’à organiser des défilés de mode avec des armes semi-automatiques.

Enfin, en Pennsylvanie, Simone et Malcom Collins, 36 ans, prônent une approche encore plus radicale pour sauver l’Amérique : un mouvement pro-nataliste visant à repeupler le pays avec des enfants « génétiquement parfaits », sous l’influence d’Elon Musk.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.