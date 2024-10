Star Academy 2024 : le programme des premières évaluations

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 1 – Première journée au château pour les 15 élèves de la nouvelle promo de la Star Academy.

Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des toutes premières évaluations, qui auront lieu dès mardi matin.











Star Academy, une chanson et une danse pour les premières évaluations

Comme ça sera le cas chaque dimanche soir, Michael Goldman est venu annoncer le programme aux élèves après le débrief de ce dimanche. Les académiciens attendaient avec impatience de connaitre le thème de ces évaluations, au lendemain du premier prime.

Pour ces évaluations, les élèves ont le choix parmi 7 titres à chanter en solo ou en duo :

– « Je m’en vais » Vianney

– « Because of you » de Kelly Clarkson

– « Je vais t’aimer » de Michel Sardou

– « Les Planètes » de Matt Pokora

– « Le reste » de Clara Luciani

– « Vie d’artiste » de La Zarra

– « Edge of glory » de Lady Gaga

Ils n’auront pas le droit d’emmener les paroles avec eux pour les évaluations, ni de s’accompagner d’un instrument. En plus de la prestation, ils devront chacun faire une petite présentation de moins d’une minute. Ils vont devoir expliquer ce qui les motive, pourquoi ils sont dans le château et comment ils voient la suite !



A l’issue des évaluations, les professeurs vont désigner trois nommés. L’un sera sauvé par le public samedi et l’autre par les élèves. Le dernier sera éliminé. Mais cette année, nouveauté, les trois meilleurs élèves de la semaine seront annoncés chaque jeudi dans la quotidienne. Ces derniers devront ensuite s’affronter durant le prime dans le but de décrocher une immunité pour la semaine suivante.

Rendez-vous demain à 17h25 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.