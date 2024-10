Envoyé Spécial du 24 octobre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 24 octobre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 24 octobre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Les naufragés de la justice

La France juge-t-elle mal et trop lentement ? C’est ce que dénonce Eric Mouzin, père d’Estelle Mouzin, en attaquant l’État pour faute lourde. Après dix-sept ans d’enquête, ce n’est qu’à la huitième juge que la vérité sur le meurtre de sa fille par Michel Fourniret a éclaté, trop tard pour un procès puisque Fourniret est mort avant. Mouzin critique le manque d’efficacité et la rotation incessante des magistrats. Il n’est pas seul : en 2020, 908 personnes ont porté plainte contre l’État pour faute lourde, dénonçant des erreurs judiciaires ou des enquêtes bâclées. Sylvaine Grévin, qui combat pour la justice autour de la mort de sa sœur, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, mais en seize ans, ce dernier n’a prononcé qu’un seul blâme.

🔴 ELECTIONS AMERICAINES

À quelques jours des élections américaines, le 5 novembre, « Envoyé spécial » consacre une large enquête aux États-Unis. Qui deviendra le prochain président ? L’émission plonge dans les coulisses de cette campagne électorale déterminante. Elle s’interroge sur Kamala Harris : qui est-elle réellement et que révèle son parcours sur la présidente qu’elle pourrait devenir ? En parallèle, l’émission explore la stratégie de Donald Trump pour son retour, en s’intéressant à ses nouveaux soutiens et à leur « Projet 2025 », qui vise à transformer la démocratie américaine.



🔴 Kamala Harris, une femme à la Maison-Blanche ?

Kamala Harris a fait irruption dans la campagne présidentielle américaine à moins de quatre mois du scrutin. À 60 ans, elle est habituée aux percées remarquables. Fille d’immigrés, elle a été la première femme et première Afro-Américaine à occuper les postes de procureure de San Francisco puis procureure générale de Californie, avant de devenir en 2020 la première vice-présidente des États-Unis. Guidée par le conseil de sa mère : « Sois la première, mais veille à ne pas être la dernière », elle a fait de cette phrase sa devise. « Envoyé spécial » retrace son parcours, de sa Californie natale à Washington, en rencontrant ceux qui l’ont connue et ceux dont elle a marqué la vie par son engagement pour les minorités, alors qu’elle pourrait devenir la première présidente de l’Histoire des États-Unis.

🔴 Trump : les hommes de l’ombre

Un second mandat de Donald Trump pourrait être bien plus radical que le premier. L’aile droite conservatrice prépare son « Projet 2025 », élaboré par le think tank Heritage Foundation, qui prend de plus en plus de poids auprès de Trump, notamment sur les sujets de l’immigration et de l’avortement. Qui sont les politiciens, influenceurs et conseillers spirituels qui captent aujourd’hui l’attention du candidat républicain, et quelle serait leur influence s’il était réélu ? Discrets et éloignés des médias, ces acteurs de l’ombre pourraient façonner la future Amérique de Donald Trump.